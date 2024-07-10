Правоохранители сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, который пьяным выстрелил из ружья в окно дома своего знакомого в селе в Одесской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Как сообщается, инцидент произошел несколько дней назад в одном из сел Нерубайской общины. 43-летний местный мужчина пьяным вечером пришел в дом своего знакомого и начал его звать. Владелец дома вышел во двор, но увидев через ворота, что гость держит в руках охотничье гладкоствольное ружье, отказался выходить к нему. Это возмутило мужчину и он выстрелил в сторону двора односельчанина, попав в окно его дома.

К счастью, в результате выстрела никто не пострадал.

Правоохранители задержали правонарушителя недалеко от места совершенного преступления и изъяли у него принадлежащее ему зарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье, а с места стрельбы - гильзу. Ее вместе с оружием направили на экспертизу.

Мужчина объяснил, что приходил к односельчанину поговорить, но не вспомнил, по какому поводу.

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном с применением огнестрельного оружия. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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