В Одесской области открыли еще 14 пляжей

В Одесской области решили открыть еще 14 пляжей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и добавил, что для посещения доступны уже 27 пляжей, передает УНН.

Расширяем перечень безопасных зон для оздоровления. После прохождения всех необходимых обследований согласовали открытие еще 14 пляжных зон в Одессе. В целом, по состоянию на сегодня, для посещения уже доступны 27 пляжных участков