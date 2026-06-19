В Одесской области открыли еще 14 пляжей
Киев • УНН
В Одесской области согласовали открытие еще 14 пляжных зон, теперь доступно 27 пляжей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Одесской области решили открыть еще 14 пляжей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и добавил, что для посещения доступны уже 27 пляжей, передает УНН.
Расширяем перечень безопасных зон для оздоровления. После прохождения всех необходимых обследований согласовали открытие еще 14 пляжных зон в Одессе. В целом, по состоянию на сегодня, для посещения уже доступны 27 пляжных участков
По его словам, среди них: Большефонтанский, Дельфин, Калетон, Инклюзивный "Без границ", Ланжерон, Аркадия, Курортный, Муниципальный (10 станция Большого фонтана), Золотой Берег, "Для лиц с инвалидностью", Чайка.
В Одессе официально открыли 13 безопасных пляжей для отдыха и оздоровления11.06.26, 20:18 • 4052 просмотра
Глава Одесской ОВА напомнил, что во время пребывания на побережье обязательно соблюдайте правила безопасности и реагируйте на сигналы воздушной тревоги.