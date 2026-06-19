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В Одесской области открыли еще 14 пляжей

Киев • УНН

 • 816 просмотра

В Одесской области согласовали открытие еще 14 пляжных зон, теперь доступно 27 пляжей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесской области открыли еще 14 пляжей

В Одесской области решили открыть еще 14 пляжей. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и добавил, что для посещения доступны уже 27 пляжей, передает УНН.

Расширяем перечень безопасных зон для оздоровления. После прохождения всех необходимых обследований согласовали открытие еще 14 пляжных зон в Одессе. В целом, по состоянию на сегодня, для посещения уже доступны 27 пляжных участков 

- сообщил Кипер.

По его словам, среди них: Большефонтанский, Дельфин, Калетон, Инклюзивный "Без границ", Ланжерон, Аркадия, Курортный, Муниципальный (10 станция Большого фонтана), Золотой Берег, "Для лиц с инвалидностью", Чайка.

 

В Одессе официально открыли 13 безопасных пляжей для отдыха и оздоровления11.06.26, 20:18 • 4052 просмотра

Глава Одесской ОВА напомнил, что во время пребывания на побережье обязательно соблюдайте правила безопасности и реагируйте на сигналы воздушной тревоги.

Антонина Туманова

Общество
Воздушная тревога
Олег Кипер
Одесская область
Одесса