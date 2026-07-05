В Одесской области обнаружили новые случаи гибели дельфинов

В Одесской области во время мониторинга побережья национального природного парка "Тузловские лиманы" за последние несколько дней обнаружили тела еще 13 азовок. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка, пишет УНН.

Всего за несколько дней работники парка нашли тела еще 13 азовок. Тогда как, начиная с конца мая, на территории нацпарка официально зафиксировано уже 67 погибших дельфинов, которых море вынесло на берег. Эти редкие морские млекопитающие стали очередными жертвами войны России против Украины

Однако ученые отмечают, что это лишь часть реальных потерь, поскольку значительное количество тел остается на морском дне или исчезает еще до того, как их успевают задокументировать. По оценкам, за прошлые месяцы общее количество погибших дельфинов достигает нескольких тысяч. Волны также массово выбрасывают их тела на побережье Болгарии и Румынии.

Фиксация погибших азовок — это постоянная гонка со временем. Если тело не удается задокументировать сразу, статистика уже не отражает реальной картины. Прилив нередко снова уносит небольших дельфинов в море, а шакалы оттаскивают их далеко от побережья, в густые заросли на барханах, где найти их почти невозможно. Именно поэтому официальные цифры являются лишь минимально подтвержденной частью масштабной экологической катастрофы, — пояснили в парке и добавили, что война россиян против Украины ежедневно уничтожает все на своем пути: забирает жизни людей, разрушает культурное наследие и безжалостно уничтожает уникальную природу и биоразнообразие Черного моря