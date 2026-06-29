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За месяц на побережье Тузловских лиманов вынесло 56 мертвых дельфинов из-за войны рф

Киев • УНН

 • 758 просмотра

За один месяц 2026 года на побережье нацпарка "Тузловские лиманы" вынесло 56 погибших дельфинов. За 4,5 года войны в Черном и Азовском морях погибло около 100 тысяч китообразных.

За месяц на побережье Тузловских лиманов вынесло 56 мертвых дельфинов из-за войны рф
Фото: www.magnific.com

Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы", передает УНН.

Детали

Невиданные и горькие последствия экоцида, вызванного войной рф против Украины, шокируют. Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Также вблизи Одессы были обнаружены контуженные китообразные

- говорится в сообщении.

По оценкам ученых Парка, за 4,5 года полномасштабного вторжения рф в Украину в Черном и Азовском морях погибло уже около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.

Внимание, фото 18+!!!

В Парке называют причину этому - война.

Из-за полномасштабного варварского вторжения россии в Украину экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная смертоносная военная нагрузка - взрывы мин, бомбардировки, пуски ракет, применение мощных сонаров, а также колоссальные объемы химических загрязнителей, в частности последствия Каховской катастрофы, - планомерно разрушают уникальное биоразнообразие моря

 - добавили в Парке.

Черноморские китообразные столкнулись не с одним фактором поражения, а с комплексным синергетическим каскадным ударом, где каждый разрушительный фактор усиливает другой, запуская цепной механизм гибели.

За годы полномасштабной войны антропогенная и военная нагрузка на Черное море достигла критической отметки. Особенно пострадала его северо-западная часть.

Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют жизнеспособность, иммунитет и генетический потенциал к восстановлению. Если цивилизованный мир не остановит агрессора, Черное море рискует навсегда потерять своих главных владык - существ, которые тысячелетиями были символом его дикой природы.

Напомним

В Одессе открыли первые 13 безопасных пляжных зон для оздоровления. Их признали соответствующими установленным требованиям безопасности.

Павел Башинский

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