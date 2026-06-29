За месяц на побережье Тузловских лиманов вынесло 56 мертвых дельфинов из-за войны рф

Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы", передает УНН.

Невиданные и горькие последствия экоцида, вызванного войной рф против Украины, шокируют. Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Также вблизи Одессы были обнаружены контуженные китообразные

По оценкам ученых Парка, за 4,5 года полномасштабного вторжения рф в Украину в Черном и Азовском морях погибло уже около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.

В Парке называют причину этому - война.

Из-за полномасштабного варварского вторжения россии в Украину экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная смертоносная военная нагрузка - взрывы мин, бомбардировки, пуски ракет, применение мощных сонаров, а также колоссальные объемы химических загрязнителей, в частности последствия Каховской катастрофы, - планомерно разрушают уникальное биоразнообразие моря