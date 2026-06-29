За месяц на побережье Тузловских лиманов вынесло 56 мертвых дельфинов из-за войны рф
Киев • УНН
За один месяц 2026 года на побережье нацпарка "Тузловские лиманы" вынесло 56 погибших дельфинов. За 4,5 года войны в Черном и Азовском морях погибло около 100 тысяч китообразных.
Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы", передает УНН.
Детали
Невиданные и горькие последствия экоцида, вызванного войной рф против Украины, шокируют. Только за один прошлый месяц 2026 года Черное море выбросило на побережье национального природного парка "Тузловские лиманы" беспрецедентное количество погибших дельфинов - физически зарегистрировано 56 мертвых животных. Также вблизи Одессы были обнаружены контуженные китообразные
По оценкам ученых Парка, за 4,5 года полномасштабного вторжения рф в Украину в Черном и Азовском морях погибло уже около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.
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В Парке называют причину этому - война.
Из-за полномасштабного варварского вторжения россии в Украину экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная смертоносная военная нагрузка - взрывы мин, бомбардировки, пуски ракет, применение мощных сонаров, а также колоссальные объемы химических загрязнителей, в частности последствия Каховской катастрофы, - планомерно разрушают уникальное биоразнообразие моря
Черноморские китообразные столкнулись не с одним фактором поражения, а с комплексным синергетическим каскадным ударом, где каждый разрушительный фактор усиливает другой, запуская цепной механизм гибели.
За годы полномасштабной войны антропогенная и военная нагрузка на Черное море достигла критической отметки. Особенно пострадала его северо-западная часть.
Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют жизнеспособность, иммунитет и генетический потенциал к восстановлению. Если цивилизованный мир не остановит агрессора, Черное море рискует навсегда потерять своих главных владык - существ, которые тысячелетиями были символом его дикой природы.
Напомним
В Одессе открыли первые 13 безопасных пляжных зон для оздоровления. Их признали соответствующими установленным требованиям безопасности.