В Одесской области нашли мертвым пограничника

В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда обнаружили тело пограничника с огневым ранением. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На вопрос, нашли ли в Одесской области мертвым пограничника с огнестрельным ранением, Демченко ответил: "Да".

По его словам, тело обнаружили в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Контекст

Несколько Телеграмм-каналов сообщили, что в Одесской области на границе с Молдовой пограничник застрелился в туалете.

Отмечается, что в туалете было найдено тело 20-летнего инспектора пограничной службы. Мужчина якобы сразу после получения автомата отошел в туалет и произвел выстрел в голову.

Дополнение

В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военного.

Впоследствии правоохранители задержали мужчину, который вчера, 8 марта, убил военнослужащего. Им оказался житель Одесской области, который временно проживал в райцентре. За содеянное правонарушителю грозит до 15-ти лет лишения свободы.