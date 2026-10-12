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В Одесской области одномесячный мальчик умер от голода — мать под арестом, а чиновнице сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Ребёнок умер из-за недостаточного питания и ухода. Чиновнице вменяют служебную халатность, мать находится под домашним арестом.

В Одесской области одномесячный мальчик умер от голода — мать под арестом, а чиновнице сообщили о подозрении

Начальница Службы по делам детей одного из районов Одесской области получила подозрение в связи со смертью месячного ребенка от голода. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, чиновница знала о ненадлежащих условиях проживания детей, однако не приняла своевременных мер для их защиты, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, еще в июне 2025 года проверка выявила, что 23-летняя мать ненадлежащим образом ухаживает за тремя сыновьями в возрасте 4, 3 и 1,5 года. Впоследствии женщина перестала допускать социальных работников в жилье.

Комиссия по вопросам защиты прав ребенка обязала временно устроить мальчиков в патронатную семью. Однако, по версии следствия, руководительница Службы своевременно не выполнила это решение.

В марте 2026 года женщина родила четвертого сына. Семье не обеспечили надлежащее социальное сопровождение, а безопасность младенца не оценили.

В Винницкой области от голода умер ребенок с инвалидностью, подозрения получили мать и двое должностных лиц - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 4799 просмотров

Мальчик не получал надлежащего питания и ухода и не находился под медицинским наблюдением. В возрасте одного месяца его госпитализировали, однако ребенок умер. Причиной стали тяжелая белково-энергетическая недостаточность, задержка развития и недостаточность питания. Заболеваний или врожденных пороков, которые могли привести к смерти, не обнаружили. Согласно выводам следствия, надлежащие питание и уход могли спасти ребенку жизнь.

Фото: Офис Генерального прокурора

Только после смерти младенца троих его братьев изъяли из семьи. В настоящее время они находятся в патронатной семье.

Чиновнице инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины). Прокуратура ходатайствует о содержании подозреваемой под стражей и отстранении ее от должности.

Отдельно суд рассматривает дело в отношении матери детей, обвиняемой в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Она находится под круглосуточным домашним арестом.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Украина