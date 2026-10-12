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На Одещині одномісячний хлопчик помер від голоду - матір під арештом, а посадовиця отримала підозру

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Дитина померла через недостатнє харчування та догляд. Посадовиці інкримінують службову недбалість, матір перебуває під домашнім арештом.

На Одещині одномісячний хлопчик помер від голоду - матір під арештом, а посадовиця отримала підозру

Начальниця Служби у справах дітей одного з районів Одеської області отримала підозру через смерть одномісячної дитини від голоду. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, посадовиця знала про неналежні умови проживання дітей, однак не вжила своєчасних заходів для їхнього захисту, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, ще в червні 2025 року перевірка виявила, що 23-річна мати неналежно доглядає за трьома синами віком 4, 3 та 1,5 року. Згодом жінка перестала допускати соціальних працівників до помешкання.

Комісія з питань захисту прав дитини зобов’язала тимчасово влаштувати хлопчиків до патронатної сім’ї. Однак, за версією слідства, керівниця Служби своєчасно не виконала це рішення.

У березні 2026 року жінка народила четвертого сина. Родині не забезпечили належного соціального супроводу, а безпеку немовляти не оцінили.

На Вінниччині від голоду померла дитина з інвалідністю, підозри отримали матір та двоє посадовців - Генпрокурор Кравченко18.12.25, 12:23 • 4799 переглядiв

Хлопчик не отримував належного харчування та догляду й не перебував під медичним наглядом. У віці одного місяця його госпіталізували, однак дитина померла. Причиною стали тяжка білково-енергетична недостатність, затримка розвитку та недостатність харчування. Захворювань чи вроджених вад, які могли спричинити смерть, не виявили. За висновками слідства, належне харчування та догляд могли врятувати дитині життя.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Лише після смерті немовляти трьох його братів вилучили з родини. Нині вони перебувають у патронатній сім’ї.

Посадовиці інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України). Прокуратура клопоче про тримання підозрюваної під вартою та відсторонення її від посади.

Окремо суд розглядає справу щодо матері дітей, обвинуваченої у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною. Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Антоніна Туманова

Кримінал
Генеральний прокурор (Україна)
Україна