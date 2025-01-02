В одесской многоэтажке вспыхнула стиралка, пострадал 11-летний мальчик
Киев • УНН
В пятиэтажном доме в Одессе загорелась стиральная машина, что привело к пожару. Пострадал 11-летний мальчик, повреждена межкомнатная перегородка и стены в двух соседних квартирах.
В Одессе в результате возгорания стиральной машины возник пожар, пострадал 11-летний мальчик, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Пожар произошел в 5-ти этажном доме. Пострадавшего мальчика передали медикам.
Кроме того, произошло разрушение межкомнатной перегородки, повреждение стен в двух соседних квартирах. Специалисты выясняют причины чрезвычайной ситуации.
Напомним
1 января в Святошинском районе Киева из-за атаки дронов возник пожар в нежилой застройке, повреждены автомобили и гаражи. В Печерском районе частично разрушен жилой дом, спасена женщина.