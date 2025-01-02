В одеській багатоповерхівці спалахнула пралка, постраждав 11-річний хлопчик

В Одесі внаслідок загоряння пральної машини виникла пожежа, постраждав 11-річний хлопчик, пише УНН з посиланням на ДСНС.

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Пожежа сталася у 5-ти поверховому будинку. Постраждалого хлопчика передали медикам.

Крім того, сталося руйнування міжкімнатної перегородки, пошкодження стін у двох сусідніх квартирах. Фахівці з'ясовують причини надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

1 січня у Святошинському районі Києва через атаку дронів виникла пожежа в нежитловій забудові, пошкоджено автомобілі та гаражі. У Печерському районі частково зруйновано житловий будинок, врятовано жінку.