В одеській багатоповерхівці спалахнула пралка, постраждав 11-річний хлопчик
Київ • УНН
У п'ятиповерховому будинку в Одесі загорілася пральна машина, що призвело до пожежі. Постраждав 11-річний хлопчик, пошкоджено міжкімнатну перегородку та стіни у двох сусідніх квартирах.
В Одесі внаслідок загоряння пральної машини виникла пожежа, постраждав 11-річний хлопчик, пише УНН з посиланням на ДСНС.
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Пожежа сталася у 5-ти поверховому будинку. Постраждалого хлопчика передали медикам.
Крім того, сталося руйнування міжкімнатної перегородки, пошкодження стін у двох сусідніх квартирах. Фахівці з'ясовують причини надзвичайної ситуації.
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