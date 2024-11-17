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В Одессе закрывают школы: Кипер объявил чрезвычайные решения после сегодняшней атаки

В Одессе закрывают школы: Кипер объявил чрезвычайные решения после сегодняшней атаки

Киев  •  УНН

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Председатель Одесской ОГА Олег Кипер объявил о закрытии школ 18-19 ноября. На заседании комиссии по ЧС также принято решение об открытии пунктов несокрушимости и продолжении работы городских бюветов.

Одесская облгосадминистрация провела заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

Детали

Заседание состоялось под председательством главы облгосадминистрации Олега Кипера

Приоритетной задачей определено оперативное  обеспечение  бесперебойного  электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, Кипер поручил районным государственным (военным) администрациям, сельским, поселковым, городским советам обеспечить открытие и функционирование пунктов несокрушимости.

Также Кипер отметил, что 18 и 19 ноября в Одессе учебные заведения не будут работать.

Принять меры по отработке программного материала. Предусмотреть возможность работы дежурных групп, классов в учреждениях дошкольного и общего среднего образования

- приказал Кипер.

Кроме того, Кипер приказал полицейским обеспечить регулирование дорожного движения на перекрестках города Одессы.

Также глава облгосадминистрации постановил, чтобы Одесский городской совет обеспечил продление рабочего времени городских бюветов.

Департаменту цифрового развития, информационной политики и туризма Одесской ОГА и операторам связи нужно обеспечить работу информационно-коммуникационных сетей с помощью генераторов и других автономных систем электропитания, приказал Кипер.

В результате утренней атаки рф по Одессе погибли два человека, еще один - получил ранения - Кипер17 нояб. 2024, 16:00 • 12787 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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