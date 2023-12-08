В Одессе задержан агент фсб, который хотел баллотироваться в Верховную Раду

В Одессе задержан предатель, который собирал разведданные, готовил диверсии и планировал стать народным депутатом Украины, чтобы шпионить и передавать информацию российским спецслужбам. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, спецслужбы рф в октябре дистанционно завербовали жителя Одессы. Он вступил в местную общественную организацию, которая занимается вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, чтобы продвигать свою кандидатуру в народные депутаты Украины.

Деньги на "пиар" фигурант получал от фсб. Также он запросил для себя вознаграждение в 5,5 тысяч долларов ежемесячно.

Кроме этого предатель пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ. Он передавал оккупантам полученную информацию через популярный мессенджер, используя различные телефоны и номера.

Впоследствии вражеский агент еще и написал заявление на вступление в кремлевскую партию "единая россия", надеясь что в случае захвата региона войдет в руководящее звено оккупационной администрации.

Правоохранители задержали коллаборациониста во время выполнения им доразведки местности вблизи одного из украинских объектов. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины