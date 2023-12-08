В Одессе задержан агент фсб, который хотел баллотироваться в Верховную Раду
Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы за шпионаж и планирование диверсий. Он намеревался проникнуть в украинский парламент и передать разведывательные данные в россию. Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
Рада поддержала создание Национального мемориального военного кладбища в Гатном, а не в Быковне
Украинский парламент одобрил законопроект о создании Национального военного мемориального кладбища, которое, вероятно, будет расположено в Гатном, отклонив предыдущее предложение по Быковне. Точное место расположения будет определено Кабинетом Министров по представлению соответствующего органа исполнительной власти.
В курской области рф приняли законопроект о запрете "пропаганды" абортов
курская областная дума в россии приняла законопроект о запрете "пропаганды" абортов, предусматривающий штрафы за нарушение.
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
Эксперты сходятся во мнении, что приватизация повысит эффективность, конкуренцию и привлекательность для иностранных инвестиций.
Apple увеличит производство iPhone в Индии до 50 миллионов единиц в год - WSJ
Apple и ее поставщики планируют производить в Индии более 50 миллионов iPhone в год в течение следующих 2-3 лет, что составит четверть мирового производства. Таким образом технологические гиганты уменьшают зависимость от Китая.
VIP-казино Billionaire снова открывает свои двери для гостей
VIP-казино Billionaire - это эксклюзивный сервис и роскошная атмосфера, присущая лучшим игорным домам Европы.
Мэр Сум отстранен от должности еще на два месяца
Городскому голове Сум Александру Лысенко продлили отстранение от должности еще на два месяца после обвинений в получении 2,13 млн грн неправомерной выгоды.
Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников
Мошенники в Украине используют схему, по которой предлагают деньги за лайки и просмотры видео, чтобы похитить данные банковских карт и обмануть людей, продавая несуществующие товары через фишинговые ссылки. Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.
Блокирование границы польскими перевозчиками могут попытаться остановить через суд
Украинский бизнес юридически оспаривает блокаду польско-украинской границы, подавая жалобы в польские органы местной власти с целью решения вопроса без привлечения суда.
Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру
Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.