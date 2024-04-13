В Одессе задержали мужчину, у которого были листовки с символикой коммунистического режима

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  118384 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  142659 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123747 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135890 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161187 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139650 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134312 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117739 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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В Одессе задержали мужчину, у которого были листовки с символикой коммунистического режима

В Одессе задержали мужчину за хранение листовок с коммунистической символикой.

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В Одессе задержали мужчину, у которого были листовки с символикой коммунистического режима

Судья отклонил ходатайство Трампа об отсрочке судебного процесса по сокрытию денег

Ходатайство Трампа о приостановлении производства по делу о сокрытии денег было отклонено судьей, который признал неприемлемой просьбу об отсрочке на неопределенный срок.

Новости Мира •   •  1332 просмотра
Судья отклонил ходатайство Трампа об отсрочке судебного процесса по сокрытию денег

Враг атакует: Угроза применения баллистического оружия в трех областях

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, существует угроза применения баллистического оружия в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Война •   •  2764 просмотра
Враг атакует: Угроза применения баллистического оружия в трех областях

Отца привлекли к ответственности за то, что позволил 9-летнему ребенку сесть за руль - Билошицкий

31-летний отец был задержан за то, что посадил своего 9-летнего ребенка за руль и разместил видео в Интернете, нарушив обязанности по воспитанию детей и законы о передаче управления транспортным средством.

Общество •   •  2698 просмотра
Отца привлекли к ответственности за то, что позволил 9-летнему ребенку сесть за руль - Билошицкий

Германия призывает своих граждан покинуть Иран

Германия призывает своих граждан покинуть Иран из-за риска арестов, допросов и длительного заключения на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

политика •   •  4797 просмотра
Германия призывает своих граждан покинуть Иран

Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState

рф оккупировала Богдановку и продвинулась в районе Часового Яра, Новокалиново и Тоненького.

Война •   •  10342 просмотра
Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.

Война •   •  11134 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе в Одесской области

Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Четыре танкера с российской нефтью и нефтепродуктами застряли в море после того, как США ввели новые санкции против Ирана, что свидетельствует об усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также об усилиях Запада, направленных на то, чтобы помешать их доходам.

Экономика •   •  10409 просмотра
Российская нефть и нефтепродукты оказались в морской ловушке после новых санкций США - Reuters

Китай оказывает значительную военную помощь рф: микроэлектроника, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет

Китай оказывает значительную военную помощь рф в ее войне против Украины, включая беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки, станки и другие критические материалы для оборонного производства, по словам высокопоставленных американских чиновников.

Война •   •  11869 просмотра
Китай оказывает значительную военную помощь рф: микроэлектроника, оптические компоненты, двигатели для беспилотников и ракет

Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено

Завершено расследование по факту попытки подкупа Вице-премьер-министра по вопросам реконструкции путем предложения 2% от площади будущих жилых домов в качестве взятки.

политика •   •  12460 просмотра
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: расследование по делу завершено