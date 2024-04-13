В Одессе задержали мужчину, у которого были листовки с символикой коммунистического режима

Задержан мужчина в Одессе с листовками о коммунистическом режиме. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В одном из районов Одессы полиция задержала мужчину, который при появлении патрульных резко изменил направление движения, проявил агрессивное поведение и пытался убегать. Во время поверхностной проверки обнаружено множество листовок с символикой коммунистического режима.

Из-за признаков уголовного правонарушения по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов), на место происшествия были вызваны следователи для установления обстоятельств происшествия.

В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия