В Одессе задержали мошенников, которые под видом работников СБУ вымогали деньги у призывников

В Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавая себя работников СБУ и военкомата требовали деньги у потенциальных призывников. Об этом заявила Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Национальной полицией нейтрализовало преступную группировку, которая терроризировала жителей Одесской области. Злоумышленники выдавали себя за должностных лиц Службы безопасности и военкомата и "выбивали" деньги из потенциальных призывников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего

В ведомстве рассказали, что мужчины за разные суммы "откупа" фигуранты обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации.

Сейчас злоумышленники задержаны. Они взяты под стражу и им сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица). - резюмировали в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение

Отмечается, что комплексные мероприятия по нейтрализации банды проводили совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

В ведомстве рассказали, что задержанные имели при себе фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы для убедительности своей "легенды". Правоохранители зафиксировали факт вымогательства участниками банды 20 тыс. долларов с местного жителя.

В случае отказа платить - рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.

Напомним

СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снимал работу ПВО в Одессе: СБУ задержала тиктокера