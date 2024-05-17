В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

В Одессе в результате вражеской активности есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Детали

По словам мэра города Одессы Геннадия Труханова, в данном регионе прозвучала 10 воздушная тревога за сутки.

К сожалению, из-за агрессии террористического государства в городе есть погибшие и пострадавшие.

Дорогие одесситы! Сегодня враг активно обстреливает наш регион. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибшие.

Прошу вас не игнорировать воздушную тревогу - проинформировал Геннадий Труханов.

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