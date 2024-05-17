российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки

В Одесской области спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара. Общая площадь пожара, который произошел в результате атаки, составила 8000 кв.м. Об этом заявили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

В результате очередного российского удара произошло возгорание в складском помещении, общая площадь пожара составила 8000 кв.м. По предварительной информации, 1 человек погиб, еще 8 человек пострадали - рассказали спасатели.

Кроме того, в ГСЧС показали фото с места событий.

Напомним

По словам главы Одесской областной государственной администрации, россия нанесла ракетный удар по Одесской области, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура.

Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8