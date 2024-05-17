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российский удар по Одессе: спасатели показали фото последствий атаки
Российский ракетный удар в Одесской области вызвал пожар на складе площадью 8000 квадратных метров, в результате чего 1 человек погиб и 8 получили ранения.
Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент
По словам Президента Зеленского, после российских ударов энергетический сектор Украины потерял значительные генерирующие мощности, что обусловливает необходимость рационального потребления электроэнергии до восстановления.
За последнюю неделю в центры рекрутинга обратилось более тысячи человек
За последнюю неделю в призывные пункты украинской армии поступило более 5 000 заявлений от желающих вступить в ряды Вооруженных Сил Украины.
Завтра в Украине не планируют отключать "свет" для населения
Завтра в Украине не планируется отключение электроэнергии для бытовых потребителей, ограничения будут касаться только промышленности с 19:00 до полуночи.
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков
На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового полнометражного фильма от режиссера "Крестного отца". Фильм в значительной степени разочаровал критиков.
россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения
Российские войска совершили 9 ударов беспилотников-камикадзе и 5 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, повредив дома, здания, линии электропередач и газопровод, вызвав пожары.
Правительство уволило трех заместителей министра развития громад
Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр
25 человек получили ранения и 2 погибли в результате вражеского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности
Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный саммит в Швейцарии и двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Словении Голобом.
Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8
Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российских атак на Одесскую область.