Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8

В результате атак рф на Одесскую область один человек погиб, а количество раненых возросло до восьми. Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек. Искренние соболезнования родным и близким... - сообщил Кипер.

По словам главы ОВА, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным - помощь была оказана на месте.

"Работают все соответствующие службы, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - резюмировал Кипер.

Напомним

Оккупанты сегодня несколько раз атаковали Одесскую область. Сообщалось о по меньшей мере пяти взрывах.