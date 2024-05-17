Атаки рф на Одещину: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 8
Київ • УНН
Одна людина загинула і вісім отримали поранення в результаті російських атак на Одеську область.
У результаті атак рф на Одещину одна людина загинула, а кількість поранених зросла до восьми. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким…
За словами голови ОВА, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. Пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим - допомога була надана на місці.
"Працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - резюмував Кіпер.
Нагадаємо
Окупанти сьогодні декілька разів атакували Одеську область. Повідомлялось про щонайменше п'ять вибухів.