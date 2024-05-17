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Атаки рф на Одещину: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 8

Київ • УНН

 • 17081 перегляди

Одна людина загинула і вісім отримали поранення в результаті російських атак на Одеську область.

У результаті атак рф на Одещину одна людина загинула, а кількість поранених зросла до восьми. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина. Щирі співчуття рідним та близьким… 

- повідомив Кіпер.

За словами голови ОВА, кількість поранених збільшилася до восьми осіб. Пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим - допомога була надана на місці.

"Працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян", - резюмував Кіпер.

Нагадаємо

Окупанти сьогодні декілька разів атакували Одеську область. Повідомлялось про щонайменше п'ять вибухів.

Антоніна Туманова

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