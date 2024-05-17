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російський удар по Одесі: рятувальники показали фото наслідків атаки

російський удар по Одесі: рятувальники показали фото наслідків атаки

Київ • УНН

 • 20856 перегляди

Російський ракетний удар в Одеській області спричинив пожежу на складі площею 8000 квадратних метрів, внаслідок чого 1 людина загинула і 8 отримали поранення.

На Одещині рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Загальна площа пожежі, яка сталась внаслідок атаки, склала 8000 кв.м. Про це заявили в ДСНС України, пише УНН.

Деталі 

Унаслідок чергового російського удару сталося займання в складському приміщенні, загальна площа пожежі склала 8000 кв.м. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 8 осіб постраждали

- розповіли рятувальники. 

Окрім того, в ДСНС показали фото з місця подій. 

Нагадаємо

За словами голови Одеської обласної державної адміністрації, росія завдала ракетного удару по Одеській області, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Атаки рф на Одещину: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 817.05.24, 19:16 • 17081 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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