російський удар по Одесі: рятувальники показали фото наслідків атаки
Київ • УНН
Російський ракетний удар в Одеській області спричинив пожежу на складі площею 8000 квадратних метрів, внаслідок чого 1 людина загинула і 8 отримали поранення.
На Одещині рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Загальна площа пожежі, яка сталась внаслідок атаки, склала 8000 кв.м. Про це заявили в ДСНС України, пише УНН.
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Унаслідок чергового російського удару сталося займання в складському приміщенні, загальна площа пожежі склала 8000 кв.м. За попередньою інформацією, 1 людина загинула, ще 8 осіб постраждали
Окрім того, в ДСНС показали фото з місця подій.
Нагадаємо
За словами голови Одеської обласної державної адміністрації, росія завдала ракетного удару по Одеській області, в результаті чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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