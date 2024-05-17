В Одесі є жертви внаслідок російських обстрілів, підтвердив мер
Київ • УНН
В Одесі є поранені і загиблі внаслідок ворожих обстрілів з боку рф, повідомив мер міста Геннадій Труханов.
В Одесі внаслідок ворожої активності є постраждалі та загиблі. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
Деталі
За словами мера міста Одеси Геннадія Труханова, у даному регіоні пролунала 10 повітряна тривога за добу.
На жаль, через агресію терористичної держави у місті є загиблі та постраждалі.
Дорогі одесити! Сьогодні ворог активно обстрілює наш регіон. Є постраждалі та, на жаль, загиблі.
Прошу вас не ігнорувати повітряну тривогу
російський удар по Одесі: рятувальники показали фото наслідків атаки17.05.24, 20:06 • 20855 переглядiв