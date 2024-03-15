В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

В Одессе по состоянию на 22:00 энергетики восстановили электроснабжение 531 абоненту. Дома были обесточены после вражеского обстрела в пятницу днем. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По информации, осталось 4 абонента без напряжения, работы будут проводиться в субботу утром.

Также без газоснабжения остаются 800 абонентов. Срок восстановления - 16 марта до конца дня. Аварийные и коммунальные службы продолжают работать на месте.

Напомним,

Враг днем 15 марта нанес ракетный удар по Одессе. Пострадали 75 человек, в том числе - 20 человек погибли (среди них - 1 медик и 1 спасатель ГСЧС).

Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек. Получают стационарное лечение 42 человека. 9 человек в тяжелом состоянии.

В субботу в Одессе и области объявлен День траура.

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