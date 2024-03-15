В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  109706 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  111732 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  117782 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  109078 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126016 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119718 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128602 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141329 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128323 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127413 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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12 марта 2024, 06:25  •  282644 просмотра

В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

По состоянию на 22:00 энергетики в Одессе восстановили электроснабжение 531 абонента после вражеского обстрела в пятницу днем, в то время как 4 абонента остаются без света и 800 - без газа.

Общество •   •  6220 просмотра
В Одессе вернули свет в дома, обесточенные после обстрела

Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

Российские войска обстреляли город Никополь Днепропетровской области из артиллерии и трижды атаковали его беспилотниками-камикадзе, повредив коммунальное предприятие, 3 частных дома и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  7510 просмотра
Враг обстрелял Никополь из артиллерии и ударил тремя дронами-камикадзе

В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

СБУ заблокировала поставки 1600 серводвигателей для беспилотников "Шахед" и 4000 микросхем для российских крылатых ракет, сорвав производство этого оружия.

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В СБУ заявили, что киберспециалисты заблокировали поставки комплектующих для партии российских "шахедов" и крылатых ракет

Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно

Российская армия нанесла удар по Конотопу в Сумской области. На месте вражеского удара работают соответствующие спасательные службы.

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Оккупанты нанесли удар по Конотопу: что известно

"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины

Российский добровольческий корпус объявил об организации второго гуманитарного коридора для эвакуации жителей белгородской и курской областей в связи с проведением ограниченной военной операции в этих регионах, призвав гражданское население выехать с 9 вечера до 7 утра 16 марта для их безопасности.

Война •   •  11571 просмотра
"Русский добровольческий корпус" объявил о повторной организации гумкоридора для жителей белгородщины и курщины

Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений

За минувшие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, 57 авиаударов и 46 раз применили реактивные системы залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры по всей Украине.

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Генштаб о ситуации на фронте: за сутки зафиксировали 68 боевых столкновений

Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

В оккупированном Крыму автобусы использовались как передвижные "избирательные участки" и доставлялись в жилые районы Симферополя для проведения незаконных выборов президента россии, что является нарушением международного права.

Война •   •  16429 просмотра
Незаконные выборы путина: в "спальные" районы Симферополя подавали автобусы, где можно было "проголосовать"

На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Киберполиция заблокировала Telegram-канал, который угрожал террористическими атаками на учебные заведения в Мукачево.

Криминал и ЧП •   •  14759 просмотра
На Закарпатье заблокировали Telegram-канал с угрозами терактов в школах

Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль

На следующей неделе Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС для покрытия дефицита государственного бюджета и поддержки силовых структур, социальных выплат и пенсий.

Экономика •   •  20941 просмотра
Украина ожидает получить первые транши от МВФ и ЕС на следующей неделе - Шмыгаль

На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук

22-летний кинооператор Олесь Самчук, который в прошлом году окончил университет и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде", погиб во время вражеского обстрела на Донецком направлении 11 марта, за несколько дней до запланированной свадьбы.

Общество •   •  21004 просмотра
На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук