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Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе
Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 20 человек, включая спасателей и парамедиков, что заставило Президента Украины Зеленского пообещать возмездие российским убийцам.
Утренний удар по Одессе: количество погибших возросло до 20 человек
В результате утреннего нападения на Одессу погибли 20 человек, 75 получили ранения, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.
В результате российского ракетного обстрела Одессы погиб пожарный Денис Колесников
29-летний пожарный Денис Колесников погиб во время ракетного обстрела гражданской инфраструктуры в Одесской области, выполняя свои служебные обязанности.
Определили соответствующие задачи и сроки: Зеленский провел совещание по производству высокотехнологичных дронов
Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил увеличение производства мощных беспилотников дальнего радиуса действия для защиты Украины от российских атак, определив соответствующие задачи и сроки.
Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 19 - Костин
Вражеский ракетный обстрел Одессы привел к 19 погибшим и 73 раненым, среди которых местные жители, медики и работники аварийно-спасательных служб.
Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА
41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.
Ермак обсудил с послом Бразилии подготовку к Глобальному саммиту мира
Андрей Ермак встретился с послом Бразилии в Украине и обсудил подготовку к предстоящему Глобальному саммиту мира в Швейцарии, недавние нападения россии на Украину, включая ракетный удар по жилому дому в Одессе.
Тайвань планирует создать собственный спутниковый интернет, чтобы уменьшить зависимость от Starlink
Тайвань планирует построить собственную спутниковую интернет-сеть, чтобы обеспечить устойчивость коммуникационной инфраструктуры к потенциальным угрозам со стороны Китая и кибератакам.
"Роби своє": переселенец из Донецкой области основал в Черкасской области грибную ферму
Переселенец из Донецкой области Юрий Душенко победил в конкурсе бизнес-идей и открыл грибную ферму в Черкасской области, получив грантовое финансирование.
Количество жертв в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 17
В результате вражеского ракетного удара по Одессе погибли 17 человек, в том числе один спасатель, и 73 получили ранения, на месте происшествия продолжаются спасательные работы и оказывается психологическая помощь.