Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию: Зеленский об ударе рф по Одессе

Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали справедливую реакцию за последствия удара по Одессе. Об этом заявил в вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара. Очень подлого удара этих подонков: две ракеты, и вторая - когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших - фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы - сказал Зеленский.

Он поблагодарил каждого, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизни, а также поручил областной власти полностью поддержать всех пострадавших.

"Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", - добавил президент.

Напомним

В результате вражеского ракетного удара по городу Одесса количество жертв возросло до 20 человек.