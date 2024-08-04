В Одессе около восьми часов воскресенья, 4 августа, на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской автомобиль ГСЧС попал в ДТП с грузовиком. В больницу с различными телесными повреждениями доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

"Одесские полицейские работают на месте столкновения продуктового грузовика и автомобиля ГСЧС. Автопроисшествие произошло сегодня, 4 июля, около восьми часов на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской. Пострадали водители обоих транспортных средств и женщина, которая стояла на обочине. Предварительно следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области установила, что столкновение автомобилей произошло, когда спасатели ехали на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками со стороны улицы Ришельевской на красный свет светофора, а водитель продуктового грузовика - со стороны улицы Троицкой на зеленый свет. В результате столкновения машины отбросило на обочину, где в то время находилась пешеходка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии в больницу с различными телесными повреждениями доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь. Руководители будут проверены на состояние опьянения.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация.

Напомним

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