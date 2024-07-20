В Одессе автобус «въехал» в грузовик. Предварительно, водителю общественного транспорта стало плохо. Как сообщили в полиции Одесской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, передает УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло сегодня, 20 июля, утром на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской. Сейчас известно о тринадцати пострадавших.

По предварительной информации, во время движения в направлении центра города, водителю рейсового транспортного средства внезапного стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и наехал на запаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

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Известно о двенадцати пассажирах и водителе общественного транспорта, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Правоохранители продолжают устанавливать полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после чего ей будет дана правовая квалификация. Водитель маршрутного такси будет проверен на состояние опьянения.