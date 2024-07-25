24 июля в Одессе выпивший мужчина несколько раз вонзил нож в грудь таксисту из-за того, что тот отказался везти сразу пятерых пассажиров. От полученных травм таксист скончался на месте до приезда медиков. Мужчина задержан, ему грозит 15 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой полицию региона.

Детали

Как сообщается, вчера около девяти часов 53-летний местный таксист получил заказ на улице Дмитрия Донского. Впрочем, между таксистом и потенциальным пассажиром произошел конфликт.

Таксист отказался перевезти сразу пятерых граждан, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места. Из-за отказа один из потенциальных пассажиров силой начал вытаскивать водителя из машины и применять к нему силу.

Между мужчинами началась драка, в ходе которой руководитель достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента. Тот, в свою очередь, несколько раз ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков - рассказали в полиции.

Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сбежать с места преступления злоумышленнику помешали военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые в это время патрулировали прилегающую территорию, и другие очевидцы происшествия.

Действия мужчины квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, как умышленное убийство. Его задержали. По результатам проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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