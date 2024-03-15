В Одессе люди стоят в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от утренней атаки рф - Кипер

Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Об этом информирует глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

Количество жертв в результате российской ракетной атаки возросло до 16 человек. Еще 55 человек с ранениями в больнице. Между тем, уже более 200 одесситов и гостей города после вражеской атаки сдали кровь для пострадавших, еще около сотни людей стоят в очередях у пунктов приема. Наша несокрушимая Одесская область - пишет он.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. По данным министра внутренних дел, в результате ракетной атаки рф на Одессу количество пострадавших возросло до 73.