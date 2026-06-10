В Одессе из-за ночной атаки повреждены два жилых дома, пострадали двое детей
Киев • УНН
Из-за атаки дронов в Одессе повреждены два дома и возник пожар. Женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс.
В Одессе в результате массированной ночной атаки российских беспилотников повреждены два жилых дома. Пострадали женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
По словам Кипера, у всех троих пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс.
В одном из многоквартирных домов в результате удара разрушена лоджия на 11-м этаже. Также повреждено имущество жильцов, фасад здания и остекление.
В одном из домов разрушена лоджия на 11-м этаже, повреждено имущество жильцов, остекление и фасад здания
В одной из квартир произошел пожар
По другому адресу после вражеского удара возник пожар в квартире. Жилье получило частичные разрушения.
По другому адресу в квартире возник пожар: жилье частично разрушено
На местах попаданий работают оперативные штабы, спасатели, медики и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
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