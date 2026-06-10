В Одессе из-за ночной атаки повреждены два жилых дома, пострадали двое детей

В Одессе в результате массированной ночной атаки российских беспилотников повреждены два жилых дома. Пострадали женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Детали

По словам Кипера, у всех троих пострадавших медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В одном из многоквартирных домов в результате удара разрушена лоджия на 11-м этаже. Также повреждено имущество жильцов, фасад здания и остекление.

В одном из домов разрушена лоджия на 11-м этаже, повреждено имущество жильцов, остекление и фасад здания – сообщил Кипер.

В одной из квартир произошел пожар

По другому адресу после вражеского удара возник пожар в квартире. Жилье получило частичные разрушения.

По другому адресу в квартире возник пожар: жилье частично разрушено – отметил глава ОВА.

На местах попаданий работают оперативные штабы, спасатели, медики и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

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