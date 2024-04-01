В Одессе электротранспорт возвращается к обычному режиму работы

1 апреля электротранспорт Одессы возвращается к стандартному режиму работы. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.

Уважаемые одесситы!

1 апреля, весь электротранспорт города возвращается к обычному режиму работы - проинформировал Геннадий Труханов.

Напомним

Вчера в результате падения обломков вражеского дрона возник пожар на одном из энергетических объектов Одесской области, что привело к обесточиванию нескольких населенных пунктов. Пожар удалось потушить. В течение ремонтных работ была ограничена подача электроэнергии, что заставило прекратить движение городского электротранспорта Одессы.

Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК