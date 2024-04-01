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В Одессе электротранспорт возвращается к обычному режиму работы
1 апреля электротранспорт Одессы возобновит нормальную работу после отключения электроэнергии, вызванного пожаром на энергетическом объекте из-за вражеского беспилотника.
OpenAI презентует новый аудиоинструмент для имитации голоса во время чтения
OpenAI представила новый аудиоинструмент, который может имитировать различные голоса во время чтения текста, что вызывает беспокойство относительно потенциальных рисков подделок.
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска
По данным британской разведки, рф разместила четыре баржи у входа в Новороссийскую бухту для защиты своих кораблей от атак украинских надводных беспилотников.
Украинский спортсмен выиграл чемпионат Европы по ММА
Никита Попинко из Тернополя выиграл чемпионат Европы по смешанным боевым искусствам, а украинская сборная по ММА в категориях 12-13 и 14-15 лет завоевала 8 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.
росСМИ пытаются перекрутить факты: украинские удары по рф управляются западными странами
российская пропаганда ложно утверждает, что французские и британские военные вместе с украинскими пилотами атакуют российскую территорию, в то время как миссия НАТО заключается в обеспечении стабильности и защите стран-членов, а не в провоцировании войны против РФ.
С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00
С начала апреля текущего года в Херсоне сокращается комендантский час с 21:00 до 05:00.
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.
Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса
Два человека погибли в результате удара израильского беспилотника по палаткам возле больницы Аль-Акса в Газе, где находились тысячи перемещенных лиц.
Telegram запустил программу монетизации для владельцев каналов, предлагая 50% от дохода рекламы
Telegram запускает новую программу вознаграждений, позволяющую владельцам каналов, которые имеют не менее 1000 подписчиков, получать 50% дохода от рекламы, отображаемой на их каналах.
Еще одна медицинская помощь: мобильная бригада Красного Креста начала работу на Сумщине
Новая мобильная медицинская бригада Красного Креста Украины начала оказывать бесплатную первичную медицинскую помощь в отдаленных населенных пунктах Краснопольской громады Сумской области.