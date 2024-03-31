Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК

В Одесскую область вернули свет после ночного российского обстрела. Однако из-за утренней аварии без электричества остаются два района Одессы и часть Одесского района. Энергетики обещают заживить всех в течение клиькох часа. Об этом сообщили в ДТЭК, передает УНН.

Ночью враг снова атаковал инфраструктуру Одесской области. Из-за повреждения энергетического объекта "Укрэнерго" были обесточены 170 тысяч домов. Энергетики работали всю ночь, чтобы перезаживить линии и подать напряжение в дома людей. Сейчас все жители Одесской области снова со светом. - сообщили в ДТЭК.

Детали

В ДТЭК отметили, что массовых отключений помогли избежать солнечные и ветроэлектростанции, а также остановка электротранспорта в Одессе.

Но чтобы не избежать ограничений, одесситов просят потреблять электроэнергию разумно.

Отмечается, что ремонтные работы в регионе еще продолжаются. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

В дополнение к повреждениям из-за обстрелов, жителей Одессы и части Одесского района остались без электричества из-за аварии.

В 11:40 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов, а также часть Одесского района области. В эти минуты ремонтные работы продолжаются. Там, где это возможно, энергетики перезапитают на резерв объекты критической инфраструктуры и дома. Ориентировочное время восстановления света: в течение нескольких часов. - пообещали в ДТЭК.

Напомним

Ночью российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

Накануне УНН сообщалв, что энергоблок Хмельницкой АЭС был подключен к сети после ремонта, сейчас он производит 300 МВт-ч. Планировалось после снятия ограничений увеличить производство электроэнергии.