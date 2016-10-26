В Одесском зоопарке пройдет праздник тыкв

Гостей ждут игры, конкурсы и викторины в компании сказочных персонажей. Для любознательных в этот день пройдет творческий мастер-класс "Разноцветные тыквы", где каждый сможет проявить свои творческие таланты. На центральной площади и сельском дворике зоопарка будут организованы праздничные тематические фотозоны. У посетителей зоопарка будет возможность познакомиться поближе с дикими животными - обитателями зоологического парка - и наблюдать за показательными кормлениями хищников и травоядных животных.

В рамках праздника зоопарк объявляет конкурс изделий из тыкв. Каждый желающий в этот день может принести оригинальную поделку из тыквы, сделанную своими руками. Каждая работа должна быть подписана и содержать следующую информацию: ФИО автора, возраст, контактный номер телефона.

На празднике путем зрительского голосования будут определены победители конкурса, которые получат памятные подарки от Одесского зоопарка.