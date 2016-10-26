В Одеському зоопарку пройде свято гарбузів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Одеському зоопарку 29 жовтня пройде свято “День гарбузів”. Про це керівництво установи проінформувало на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
На гостей чекають ігри, конкурси та вікторини в компанії казкових персонажів. Для найдопитливіших у цей день пройде творчий майстер-клас “Різнокольорові гарбузи”, де кожен зможе проявити свої творчі таланти. На центральній площі і сільському дворику зоопарку будуть організовані святкові тематичні фотозони. У відвідувачів зоопарку буде можливість познайомитися ближче з дикими тваринами — мешканцями зоологічного парку — і спостерігати за показовими годуваннями хижаків і рослиноїдних звірів.
У рамках свята зоопарк оголошує конкурс виробів з гарбузів. Кожен охочий у цей день може принести оригінальну саморобку з гарбуза, зроблену своїми руками. Кожна робота повинна бути підписана і містити таку інформацію: ПІБ автора, вік, контактний номер телефону.
На святі шляхом глядацького голосування будуть визначені переможці конкурсу, які отримають пам’ятні подарунки від Одеського зоопарку.