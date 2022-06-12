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19:03 • 23491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 79718 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской и Николаевской областях сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

В Одесской и Николаевской областях сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одесской и Николаевской областях раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.

Подробности

По данным пользователей соцсетей, взрывы слышны в Одессе и Николаевской области.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. По состоянию на 00:15 13 июня воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.

Напомним

В Мелитополе сообщают о мощном взрыве с жертвами.

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