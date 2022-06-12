В Одеській та Миколаївській областях повідомляють про вибухи: офіційного підтвердження немає

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За даними користувачів соцмереж, вибухи чутно в Одесі та Миколаївській області.

Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила. Станом на 00:15 13 червня, повітряна тривога оголошена в 11 областях України.

Нагадаємо

У Мелітополі повідомляють про потужний вибух із жертвами.