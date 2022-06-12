В Одеській та Миколаївській областях повідомляють про вибухи: офіційного підтвердження немає
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. В Одеській та Миколаївській областях пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
За даними користувачів соцмереж, вибухи чутно в Одесі та Миколаївській області.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибухи не підтвердила. Станом на 00:15 13 червня, повітряна тривога оголошена в 11 областях України.
Нагадаємо
У Мелітополі повідомляють про потужний вибух із жертвами.