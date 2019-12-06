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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 36 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103072 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73390 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103169 просмотра

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Пожар в колледже в Одессе: остаются пропавшими без вести 14 человек

Пожар в колледже в Одессе: остаются пропавшими без вести 14 человек

Киев  •  УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В результате пожара в одесском колледже по состоянию на пятницу, 6 декабря, пропавшими без вести числятся еще 14 человек. Об этом во время координационного совещания в пятницу сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты Одесской облгосадминистрации Сергей Готко, передает корреспондент УНН.

"В 6:40 от национальной полиции поступила информация о том, что есть еще одна пропавшая особа - студентка колледжа 2001 года рождения. В настоящее время, пропавшими без вести считается 14 человек", - сказал он.

Позже глава Одесской ОГА Максим Куцый объяснил, что по состоянию на утро четверга, 5 декабря, было известно о 15 пропавших без вести. Местонахождение одного из них было установлено в тот же вечер, она была найдена живой. Позже в четверг под завалами было найдено тело женщины - пропавших осталось 13. Сегодня на 6:00 утра добавилась еще одна особа, пропавшая без вести.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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