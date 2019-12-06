Пожар в колледже в Одессе: остаются пропавшими без вести 14 человек

"В 6:40 от национальной полиции поступила информация о том, что есть еще одна пропавшая особа - студентка колледжа 2001 года рождения. В настоящее время, пропавшими без вести считается 14 человек", - сказал он.

Позже глава Одесской ОГА Максим Куцый объяснил, что по состоянию на утро четверга, 5 декабря, было известно о 15 пропавших без вести. Местонахождение одного из них было установлено в тот же вечер, она была найдена живой. Позже в четверг под завалами было найдено тело женщины - пропавших осталось 13. Сегодня на 6:00 утра добавилась еще одна особа, пропавшая без вести.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.