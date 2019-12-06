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Пожежа у коледжі в Одесі: залишаються зниклими безвісти 14 осіб

Пожежа у коледжі в Одесі: залишаються зниклими безвісти 14 осіб

Київ • УНН

 • 9728 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в одеському коледжі станом на п’ятницю, 6 грудня, зниклими безвісти вважаються ще 14 осіб. Про це під час координаційної наради в п’ятницю повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту Одеської облдержадміністрації Сергій Готко, передає кореспондент УНН.

"О 06:40 від національної поліції надійшла інформація про те, що є ще одна зникла особа – студентка коледжу 2001 року народження. На даний час, зниклими безвісти рахується 14 осіб", - сказав він.

Пізніше голова Одеської ОДА Максим Куций пояснив, що станом на ранок четверга, 5 грудня, було відомо про 15 зниклих безвісти. Місцезнаходження одної з них було встановлено того ж вечора, вона була знайдена живою. Пізніше у четвер під завалами було знайдено тіло жінки – зниклих залишилось 13. Сьогодні на 06:00 ранку додалась ще одна особа, що зникла безвісти.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

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