В Одесской области нашли мертвым бизнесмена из Приднестровья
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В Одесской области нашли мертвым гражданина Молдовы, который является руководителем тираспольского предприятия. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки - связаны.
Как сообщили УНН, погибший 1964 года рождения, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.
Напомним, в Одесской области неизвестные убили женщину и ее внука.