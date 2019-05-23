В Одеській області знайшли мертвим бізнесмена з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Одеській області знайшли мертвим громадянина Молдови, який є керівником тираспільського підприємства. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Труп чоловіка виявили на закинутій території у селі Вапнярка Лиманського району. Поряд з тілом стояв автомобіль Infiniti. Тіло загиблого було сперте на стіну закинутої будівлі, а руки - зв’язані.
Як повідомили УНН, загиблий 1964 року народження, очолював інвестиційно-будівельну компанію з головним офісом у Тирасполі – столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".
Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.
Нагадаємо, в Одеській області невідомі вбили жінку та її онука.