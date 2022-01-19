В Одесской области за сутки выявили 534 заболевших коронавирусом
Киев • УНН
ОДЕССА. 19 января. УНН. 534 случая коронавирусной инфекции зафиксировано за минувшие сутки в Одесской области (18 января - 350), 5 человек скончались от последствий пандемии (18 янвая - 18), передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.
Всего с начала пандемии вирус нашли у 245 285 жителей региона. 5663 человек скончались, 231 363 - выздоровели, в том числе 439 за истекшие сутки.
Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.