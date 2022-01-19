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15 марта, 19:03 • 107733 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146099 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125268 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118664 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105788 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101921 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94847 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125513 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Одесской области за сутки выявили 534 заболевших коронавирусом

В Одесской области за сутки выявили 534 заболевших коронавирусом

Киев • УНН

 • 15173 просмотра

ОДЕССА. 19 января. УНН. 534 случая коронавирусной инфекции зафиксировано за минувшие сутки в Одесской области (18 января - 350), 5 человек скончались от последствий пандемии (18 янвая - 18), передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.

Всего с начала пандемии вирус нашли у 245 285 жителей региона. 5663 человек скончались, 231 363 - выздоровели, в том числе 439 за истекшие сутки.

Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составляла менее 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне в полторы тысячи.

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