В Одеській області за добу виявили 534 хворих на коронавірус

Усього з початку пандемії вірус знайшли у 245 285 жителів регіону. 5663 людей померли, 231 363 - одужали, у тому числі 439 за минулу добу.

Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність на коронавірус у регіоні становила менше ніж 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність у регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні півтори тисячі.