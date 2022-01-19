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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 46147 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

В Одеській області за добу виявили 534 хворих на коронавірус

В Одеській області за добу виявили 534 хворих на коронавірус

Київ • УНН

 • 15173 перегляди

ОДЕСА. 19 січня. УНН. 534 випадки коронавірусної інфекції зафіксовано минулої доби на Одещині (18 січня – 350), 5 осіб померли від наслідків пандемії (18 січня – 18), передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Усього з початку пандемії вірус знайшли у 245 285 жителів регіону. 5663 людей померли, 231 363 - одужали, у тому числі 439 за минулу добу.

Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність на коронавірус у регіоні становила менше ніж 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність у регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні півтори тисячі.

Українські Національні Новини

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