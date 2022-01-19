В Одеській області за добу виявили 534 хворих на коронавірус
Київ • УНН
ОДЕСА. 19 січня. УНН. 534 випадки коронавірусної інфекції зафіксовано минулої доби на Одещині (18 січня – 350), 5 осіб померли від наслідків пандемії (18 січня – 18), передає УНН з посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
Усього з початку пандемії вірус знайшли у 245 285 жителів регіону. 5663 людей померли, 231 363 - одужали, у тому числі 439 за минулу добу.
Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність на коронавірус у регіоні становила менше ніж 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність у регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні півтори тисячі.