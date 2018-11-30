В Одесской области у пенсионерки украли более 45 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 000 долларов. Об этом сообщили УНН в полиции.
Трое неизвестных в балаклавах проникли в частное домовладение, связали хозяйку дома и, угрожая ей оружием заставили женщину отдать им деньги. Всего из помещения пенсионерки грабители вынесли более 45 000 долларов, около 4 тысяч евро и компьютер.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 187 УК - разбой.
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Напомним, в Деснянском районе Киева мужчина, который обокрал один из магазинов стройматериалов и бежал, попал под колеса автомобиля и погиб.