В Одеській області у пенсіонерки вкрали понад 45 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В селі Нерубайське Білявського району невідомі пограбували пенсіонерку з помешкання якої вони забрали понад 45 тисяч доларів. Про це УНН повідомили у поліції.
Троє невідомих у балаклавах проникли до приватного домоволодіння, зв'язали власницю будинку та погрожуючи їй зброєю змусили жінку віддати їм гроші. Всього з помешкання пенсіонерки грабіжники винесли понад 45 тисяч доларів, близько 4 тисяч євро та комп'ютер.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 187 ККУ – розбій.
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Нагадаємо, в Деснянському районі Києва чоловік, який обікрав один з магазинів будматеріалів і тікав, потрапив під колеса автомобіля і загинув.