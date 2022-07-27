В Одесской области более 90 тысяч вынужденных переселенцев - ОВА

Цитата

«Больше всего беженцев из Херсонской и Николаевской областей, для которых сейчас действуют соответствующие социальные пакеты. И мы говорим не только о гуманитарной помощи. Акцентируем внимание на том, что стараемся для переселенцев предоставлять рабочие места. Конечно, это не всегда высокооплачиваемые должности, но человек может приобщиться к труду, где он имеет соответствующие навыки работы и возможность обеспечить свою семью заработной платой", - сообщил Братчук.

По его словам, таким образом в некоторых территориальных громадах появились медицинские работники редких специальностей, которых раньше в этих громадах не было. И в данный момент это преимущество.

Напомним

Вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре в Николаевской области. По Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области.