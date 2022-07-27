В Одеській області понад 90 тисяч вимушених переселенців - ОВА

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«Найбільше біженців із Херсонської та Миколаївської областей, для яких зараз діють відповідні соціальні пакети. І ми говоримо не лише про гуманітарну допомогу. Акцентуємо увагу на тому, що намагаємось для переселенців надавати робочі місця. Звичайно, це не завжди високооплачувані посади, але людина може долучитися до праці, де вона має відповідні навички роботи і можливість забезпечити свою сім’ю заробітною платою», - повідомив Братчук.

За його словами, таким чином в деяких територіальних громадах з’явилися медичні працівники рідкісних спеціальностей, яких раніше в цих громадах не було. І в даний момент це являється перевагою.

Нагадаємо

Вчора російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі у Миколаївській області. По Миколаївському району завдано удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.