В Одесской области обокрали обменник
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Одесской области неизвестные обокрали обменный пункт. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в селе Лиманка. Неизвестные разбили стеклянные двери в одном из местных торговых центров и проникли в расположенный в здании пункт обмена валют.
Ворам удалось завладеть деньгами на сумму более 150 тысяч гривен.
Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, в столице неизвестный обокрал инкассаторское авто.