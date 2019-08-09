В Одеській області обікрали обмінник
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Одеській області невідомі обікрали обмінний пункт. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася у селі Лиманка. Невідомі розбили скляні двері в одному з місцевих торговельних центрів та проникли до розташованого в будівлі пункту обміну валют.
Крадіям вдалося заволодіти грошима на суму понад 150 тисяч гривень.
Розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, у столиці невідомий обікрав інкасаторське авто.