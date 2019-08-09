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В Одеській області обікрали обмінник

В Одеській області обікрали обмінник

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Одеській області невідомі обікрали обмінний пункт. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася у селі Лиманка. Невідомі розбили скляні двері в одному з місцевих торговельних центрів та проникли до розташованого в будівлі пункту обміну валют.

Крадіям вдалося заволодіти грошима на суму понад 150 тисяч гривень.

Розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).

Нагадаємо, у столиці невідомий обікрав інкасаторське авто.

Українські Національні Новини

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