В Одесской области хотят усилить меры безопасности из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина усилит присутствие в Одесской области для обеспечения порядка. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совещании по обороноспособности страны, передает корреспондент УНН.
"Прошу срочно подготовить и внести предложения, и мы в рамках принятия решений по военному состоянию обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения порядка", - сказал Президент.
Предложение об усилении предложил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Вызывает беспокойство ситуация в Одессе: было два инцидента вчера с нападением на одного из политиков, сегодня столкновение было с молодыми людьми на стройплощадке. Задержаны 17 человек. Я предлагаю обсуждать дополнительные меры по Одессе", - отметил министр.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.