В Одеській області хочуть посилити заходи безпеки через воєнний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Україна посилить присутність в Одеській області для забезпечення порядку. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на нараді щодо обороноздатності країни, передає кореспондент УНН.
“Прошу терміново підготувати і внести пропозиції, і ми в рамках прийняття рішень по воєнному стану обов’язково посилимо нашу присутність в Одеській області для забезпечення порядку”, — сказав Президент.
Пропозицію про посилення запропонував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
“Викликає занепокоєння ситуація в Одесі: було два інциденти вчора з нападом на одного з політиків, сьогодні зіткнення було з молодиками на будмайданчику. Затримано 17 осіб. Я пропоную обговорювати додаткові заходи по Одесі”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.