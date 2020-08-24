В Одесской области мужчину сбил поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Одесской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге в Беляевском районе. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
“58-летний пострадавший был сбит поездом возле станции „Выгода“”, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, мужчина переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте и при приближении поезда не отреагировал на его сигнал.
“Полицию и „скорую“ на место происшествия вызвал машинист. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие”, — добавили в полиции.
Как сообщал УНН, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что “Укрзализныця” должна оборудовать все вагоны поездов видеокамерами, а у проводников должны быть газовые баллончики для безопасности пассажиров.