В Одеській області чоловіка збив потяг

“58-річний потерпілий був збитий потягом поблизу станції „Вигода“”, — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік переходив через залізничні колії в невстановленому місці та під час наближення потягу не зреагував на його сигнал.

“Поліцію та „швидку“ на місце події викликав машиніст. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває слідство”, — додали в поліції.

Як повідомляв УНН, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що “Укрзалізниця” повинна обладнати всі вагони потягів відеокамерами, а у провідників мають бути газові балончики задля безпеки пасажирів.