У МВС закликали встановити у поїздах відеокамери, а провідникам видати газові балончики

"По-перше, хочу сказати, що Укрзалізниця повинна обладнати всі вагони, які їздять по Україні, перевозять пасажирів, відеокамерами. Це обов’язково. Зараз такі камери стоять далеко не в усіх вагонах, а в першу чергу - тільки в Інтерсіті, а не в вагонах нічного слідування. Це потрібно вирішувати негайно Укрзалізниці. Друге питання - я вважаю, що потрібно, щоб кожен провідник мав при собі, наприклад, газовий балончик, для того, щоб зреагувати, якщо є якісь напади п’яних людей, або людей під дією наркотиків. По-третє, ми готові допомагати Укрзалізниці, проконсультувати, і в організації безпеки", - зазначив Геращенко.

За його словами, це потрібно зробити для того, щоб громадяни та гості України почували себе безпечно у поїзді.

Нагадаємо, у поїзді "Маріуполь-Київ" побили і намагалися зґвалтувати жінку, тричі судимого нападника затримали.

Своєю чергою, постраждала опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу зґвалтування з боку невідомого чоловіка у купе поїзда "Маріуполь-Київ".