В Одесской области из-за возгорания камыша горели три частных дома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вчера, 11 марта, в Одесской области в с. Лески Килийского района горела сухая растительность и три нежилые частные дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
"11 марта в 17:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Лески Килийского района горит камыш на открытой территории. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит сухая растительность и три нежилые частные дома", - говорится в сообщении.
Возгорание было локализовано в 22:22 и ликвидировали в 2:29 на площади 4,5 га и 130 м кв. Причина пожара устанавливается.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.
Напомним, за прошедшие сутки подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области тушили огонь на открытых территориях двух населенных пунктов, огонь уничтожил сухой травы и камыша на общей площади 6 га.